Wir wollen wissen, was am Teller liegt!

Was tun Sie gegen qualvolle Schlachttiertransporte, und warum gibt es noch immer keine unabhängige Kontrollstelle? Was sind Ihre nächsten konkreten Schritt dazu?

Für Zuchtvieh müssen hohe Standards gelten, damit die Tiere wohl und gesund am Zielort ankommen. Schlachtvieh-Exporte in Drittstaaten gibt es seit Jahren nicht mehr.