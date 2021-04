Gastro beklagt „maues“ Geschäft im Lockdown

Supermärkte bieten weiter ganzes Sortiment an

Für Rainer Trefelik, Handeslobmman in der WKÖ, ist es noch zu früh, um die Auswirkungen des Lockdowns in Ostösterreich auf das verbleibende „Click and Collect“ zu beurteilen. Nach den beiden Handelsketten Spar und Hofer hat nun auch Lidl bestätigt, dass sie ihr typisches Sortiment - auch abseits von Dingen des täglichen Bedarfs - weiter anbieten werden. Dagegen waren schon beim ersten Lockdown die Mitbewerber in diesen Produktsegmenten (Gartenartikel, Elektronik, etc.), die geschlossen waren, sehr verärgert.