Ostern ist Hochsaison für Hofrat der Engel

Angesichts der aktuellen Krise und Belastungen verweist Gold im Kreise seiner Heiligen auf das Gedicht „Von guten Mächten“, verfasst von dem Theologen und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer 1944 in Gestapo-Haft. Hier die letzte Strophe als Botschaft der Zuversicht: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“