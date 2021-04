Ski-Jungstar: Rückkehr in Heimat nach acht Monaten

Robinson, die Teil des Red-Bull-Athleten-Programms von Robert Trenkwalder ist, hat in der italienischen 700-Einwohner-Gemeinde Soraga di Fassa ihre zweite Heimat gefunden. Dort lebt und trainiert sie in der Rennakademie von ihrem Coach Chris Knight. „Es ist nicht einfach, so lange von der Familie getrennt zu sein. Ich fühle mich in Europa richtig wohl, aber jetzt wird’s Zeit, dass ich wieder nach Neuseeland komme“, sagt Robinson, die beim Finale in Lenzerheide im Riesentorlauf über ihren dritten Weltcup-Sieg jubelte.