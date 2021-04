Comeback und Corona bei der Angelobung in Spittal

Es war eine Gemeinderatsitzung, wie es sie in der langen Geschichte der Stadt Spittal wohl noch nie gegeben hat. Erstens fand sie in der Ballsporthalle statt, zweitens feierte ein ehemaliger Bürgermeister sein politisches Comeback an der Spitze und drittens fehlten gleich am Tag der Konstituierung mehrerer Mandatare, darunter coronabedingt die Vizebürgermeister Angelika Hinteregger (SPÖ) und Willi Koch (TK) sowie Stadtrat Andreas Unterrieder (SPÖ). Sie wurden entweder positiv getestet oder befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne. Doch Stopp, da fehlt noch ein vierter Punkt in der Aufzählung: Erstmals ist mit Bürgermeister Gerhard Köfer und seiner Gattin Evelyn als Gemeinderätin auch ein Ehepaar in der Spittaler Kommunalpolitik.