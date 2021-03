E-Biker auf steilem Trail bei St. Kanzian gestürzt

Ein E-Biker (46) aus dem Bezirk Völkermarkt ist Mittwochnachmittag auf einem steilen Trail in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See schwer gestürzt und musste von der Bergrettung aus unwegsamem Gelände geborgen werden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.