Ronaldos weggeworfene Schleife wird versteigert

Die Kapitänsschleife von Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, die er nach einem aberkannten Siegtor in Serbien auf den Boden geschleudert hatte, wird für einen guten Zweck versteigert. Das teilte eine Wohltätigkeitsgruppe am Dienstag mit. Die blaue Schleife mit dem Buchstaben C soll drei Tage lang in einer Online-Auktion angeboten werden.