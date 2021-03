Ikea Frankreich soll Mitarbeiter bespitzelt haben

Dem Ikea-Konzern wird vorgeworfen, in Frankreich systematisch Mitarbeiter bespitzelt zu haben. Frühere Manager des Möbelhauses stehen jetzt deswegen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Geldstrafe von zwei Millionen Euro sowie eine Haftstrafe. In ihrem Plädoyer sagte Staatsanwältin Pamela Tabardel am Dienstag, die Justiz müsse in diesem Fall eine „starke Botschaft“ an Privatunternehmen senden.