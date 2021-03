Grazer überfallen: „Plötzlich war da ein Messer!“

Sie wollten nur eine Jacke verkaufen, jetzt liegt ein 17-Jähriger nach einem Messerstich auf der Intensivstation, der kleiner Bruder (15) wurde grün und blau geprügelt. Der „Käufer“ hatte die Jugendlichen Sonntagnachmittag in Graz in einer Fußgängerunterführung in einen Hinterhalt gelockt, wo sie überfallen wurden.