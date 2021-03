Corona-Hilfen: 1,3 Mrd. € an Gemeinden ausbezahlt

Die österreichischen Gemeinden haben bisher 1,3 Milliarden an Corona-Hilfen erhalten. Das teilte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Montag mit. Davon flossen 600 Millionen Euro in Infrastrukturprojekte aus dem ersten Gemeindepaket und 700 Millionen Euro in nicht-projektgebundene Zuschüsse aus dem zweiten Gemeindepaket. Allerdings wurden auch 350 Anträge auf Investitionszuschuss abgelehnt.