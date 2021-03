Corona-Hilfen: Gemeinden erhalten erste 700 Mio. €

Zweites Hilfspaket muss aber zu zwei Drittel zurückgezahlt werden

Die erste Tranche von 700 Millionen Euro geht nun an die Länder, die das Geld bis kommenden Dienstag an die Gemeinden verteilen. Die erste Tranche enthält auch einen Zuschuss von 400 Millionen Euro, den die Gemeinden nicht zurückzahlen müssen. Weitere 100 Millionen Euro (davon 50 Millionen Euro in der ersten Tranche) sind für strukturschwache Gemeinden vorgesehen. Außerdem hat der Bund noch eine Milliarde Euro zur Liquiditätsstärkung der Gemeinden eingeplant, die allerdings ab 2023 wieder zurückgezahlt werden muss. Auch hier erfolgt nun eine erste Auszahlung von 250 Millionen Euro. Der Rest fließt im Juni, September und Dezember.