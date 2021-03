Verordnung für „Osterruhe“ am Montag erwartet

„Eine ungebremste Reisetätigkeit könnte zu jenem Infektionsschub führen, der in Spitälern von einer extremen Belastung zu einer Überlastung führen könnte“, so Anschober. Die Besuche während des bevorstehenden Lockdowns könnten so geregelt werden wie bei jenen davor. Demnach könnte wieder eine haushaltsfremde enge Kontaktperson einen anderen Haushalt treffen. Auch die Regelung für die FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz soll über das Wochenende näher ausgearbeitet werden. Dazu soll es am Montag zudem ein Treffen mit den Sozialpartnern geben.