„Das Böse nutzt Krisen, um Streit zu schüren“

„Leid, Dunkelheit und Desorientierung auf sich nehmen“

Der Gläubige sei in dieser Situation aufgerufen, seinen Teil von „Leid, Dunkelheit und Desorientierung“ auf sich zu nehmen. Wegen der Coronavirus-Epidemie erfolgte das Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem in einem Gottesdienst im Petersdom und ohne die traditionelle Prozession über den Petersplatz.