Wie läuft‘s im Paradies, Herr Landeshauptmann?

Kann das „Experiment Freiheit“ auch scheitern?

Was heißt „scheitern“? Jeder Tag, an dem wir offenhalten können, an dem die Menschen arbeiten können, an dem Unternehmer ein Geschäft machen dürfen, ist ein Gewinn. Und jeder Tag, an dem zugesperrt wird, ist ein Verlust. Selbst wenn wir in wenigen Wochen noch einmal zurückrudern müssten, war es trotzdem richtig. Davon bin ich überzeugt.