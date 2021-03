Palmbuschen für den guten Zweck

Michael Moser aus dem Vorstand der Lungauer Volkskultur lässt sich aber nicht entmutigen: „Das Herz der Volkskultur schlägt auch in diesen Zeiten für das Brauchtum.“ Sein Verein hat sich für heuer etwas Besonderes einfallen lassen. 120 Palmbuschen – oder auch Palmbesen – haben die Lungauer selbst gebunden und am Freitag in Tamsweg, Mauterndorf und St. Michael gegen eine freiwillige Spende verteilt. „Wir haben sie davor vom Pfarrer weihen lassen. Der Freude bei den Abnehmern war enorm!“, ist selbst Moser über das positive Echo überrascht. Die Einnahmen kommen über den Verein „Einfach geben“ in Not geratenen Lungauern zugute.