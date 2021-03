Neuer Bergungsversuch für Schiff im Suezkanal

Bisher waren die Bergungsarbeiten rund um das im Suezkanal feststeckende Containerschiff „Ever Given“ erfolglos, am späten Freitagabend wurden sie unterbrochen. Am Samstag will das niederländische Unternehmen Boskalis einen neuen Versuch starten, das Schiff wieder flott zu kriegen. Die auf Bergung spezialisierte Firma ist mit Schleppkähnen und einem speziellen Saugbagger im Einsatz. Auch die Gezeiten sollen helfen.