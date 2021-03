Container-Schiff blockiert weiterhin Suezkanal

Ein verunglücktes Containerschiff hat am Mittwochabend weiter den Suezkanal blockiert. Zehn Schlepper bemühten sich zunächst vergeblich, das etwa 400 Meter lange Schiff aus seiner Querlage in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt zu befreien. Der Branchendienstleister GAC korrigierte am Nachmittag frühere Angaben, wonach die „Ever Given“ wieder zum Teil flottgemacht worden sei.