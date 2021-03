Kulturhauptstadt-Chef wird zizerlweise abmontiert

Rabl konnte sich rechtfertigen

Gestern, Freitag, begann nämlich um 10 Uhr die Aufsichtsratssitzung in der Musikschule in Gmunden und dauerte bis in den Nachmittag hinein – hier wurden die Vorwürfe gegen Rabl dargelegt und er konnte sich rechtfertigen und zu den Problemen Stellung nehmen. Denn wie die „Krone“ schon Anfang Jänner berichtete, gab es Zwist im Team der Kulturhauptstadt, mehrere Teammitglieder verließen das Projekt. Nun soll Rabl wohl selber gehen, offiziell ist aber nach der Sitzung weiter nichts. Keinen Kommentar wollten die Teilnehmer vorerst abgeben, nur der Vorsitzende Hannes Heide äußerte sich: „Wir haben uns heute ein Bild gemacht, das als Grundlage für die Entscheidung der Gesellschafterversammlung am Dienstag dienen wird. Es gibt keine Tendenz.“ Und: „Als Kulturhauptstadt Salzkammergut wollen wir Gemeinsamkeit demonstrieren, ich denke, das haben wir heute unter Beweis gestellt.“