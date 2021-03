Triumph zeigt erstmals Elektro-Power-Roadster

Der neue Akku soll dem Fahrer unabhängig vom Ladezustand jederzeit die volle Leistung sowie eine „wegweisende Leistung“ bieten. Triumph hat eine Fahrzeugsteuerungssoftware entwickelt, die sämtliche elektrischen Systeme einbezieht. Dazu gehören eine intuitive Gasannahme, eine effiziente Traktionskontrolle, Rekuperation und alle weiteren wichtigen Elemente sowie „wegweisende funktionale Sicherheitsstrategien“, so Triumph. In Sachen Batterieperformance soll ein „Quantensprung“ gelungen sein. Was das in Reichweite bedeutet, wird aber noch nicht bekanntgegeben.