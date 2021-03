Ein Deal mit Georgiens neuem Teamchef

Sturm überbrückte die Länderspielpause gestern mit einem 2:0 gegen Austria Klagenfurt. Am Rande des Tests in Oberaich hatte Sportchef Andi Schicker auch ein Auge bei den Teamspielern Stankovic, Nemeth, Geyrhofer - besonders aber bei Otar Kiteishvili, der am Donnerstag beim Start zur WM-Qualifikation nach seinem Muskelbündelriss sein Comeback für Georgien gefeiert hatte. In Schweden unterlag er beim Comeback von Superstar Zlatan Ibrahimovic (der schlitzohrig das entscheidende Tor auflegte) mit 0:1, konnte sich zu seinem gestrigen 25. Geburtstag kein Geschenk machen.