Brasilien-Liga: Nur ein Trainerwechsel pro Saison

Brasilien hat die Zahl der Trainerwechsel in der ersten Liga begrenzt. Jede Mannschaft der Serie A darf in der Fußball-Meisterschaft 2021 nur noch einmal den Trainer wechseln, wie der nationale Verband CBF mit Sitz in Rio de Janeiro nach einer Videokonferenz mit den Klub-Verantwortlichen am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte.