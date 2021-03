Über Nähe und Distanz in Pandemie-Zeiten

Eine wichtige Strategie gegen sexuelle Gewalt ist es, bereits sehr früh Kinder und Jugendliche zu ermutigen, ihr persönliches Gefühl für Grenzen zu entwickeln, zu spüren, ernst zu nehmen, und (im Idealfall) zu artikulieren. Genauso wichtig ist es, dass Kinder und Jugendliche lernen, die persönlichen Grenzen anderer Menschen ohne Diskussion zu respektieren. Und Kinder lernen an Vorbildern. Am respektvollen Umgang mit Nähe und Distanz in der Pandemie lässt sich bemessen, wie gut Erwachsene diese Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche überhaupt erfüllen können.