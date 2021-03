Kogler: Eintrittstests Schlüssel für „fast alles“

Bei körpernahen Dienstleistern oder in Vorarlberg in Cafés und bei Events - mittels negativer Corona-Tests gibt es bereits jetzt in einigen Bereichen Zugang für jene, die sich testen lassen. Solche Eintrittstests werden - wenn es wieder zu weitreichenderen Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen kann - künftig der Schlüssel „für fast alles“, auch in Sport und Kultur. Das betonte der dafür zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Donnerstag in der Fragestunde des Nationalrats.