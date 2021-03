Fast ein Drittel der Neuinfizierten jünger als 25

In Prozentanteilen machten die 15-bis 24-Jährigen in der Vorwoche 15,3 Prozent aller Infektionen aus, was in absoluten Zahlen 3230 Fälle waren. 11,5 Prozent bzw. 2440 Fälle waren es bei den Fünf-bis 14-Jährigen, 2,6 Prozent bzw. 543 Fälle bei den unter Fünfjährigen.