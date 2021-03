Moto3-Pilot Kofler will heuer WM-Punkte holen!

Der gesamte Motorrad-WM-Tross ist nun gleich zweimal auf der Strecke in Katar gefordert. Da die Rennen in Argentinien und den USA aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Frühjahr durchgeführt werden können, wird am Ostersonntag (4. April) erneut in der Wüste Gas gegeben. „Ich kenne die Strecke in Lusail ja aus dem letzten Jahr, und die Tests haben die Erinnerungen wieder aufgefrischt. Im Vergleich zum Vorjahr ist es diesmal, da wir auch drei Wochen später in die Saison starten, schon richtig heiß“, erwartet Kofler zwei Hitzerennen in Katar.