Nach Entlassung Banken ausgeraubt: Fünf Jahre Haft

Vor dem Saal im Wiener Landesgericht tauschen die überfallenen Bankbediensteten ihre Erlebnisse aus. Zu Richter Wilhelm Mende sagt eine von ihnen: „Ich war gerade am Kleingeld-Zählen. Ich sah, wie meine Kollegin schneeweiß wurde, ich war auch wie gelähmt.“ Der Mann, der vor ihnen stand, hätte nämlich einen Jutesack mit – in der sich eine Bombe befinden sollte. Die wolle er zünden, „wenn nicht in einer Minute Geld da ist“.