EU sollte Bestellungen von „Sputnik V“ vorbereiten

Man könne bis Mitte Juli eine EU-weite Immunisierung mit Vakzinen aus europäischer Produktion erreichen, führte Breton an. „Die Impfstoffe kommen, sie werden da sein“, versicherte er. Zwischen März und Juni werde die EU zwischen 300 und 350 Millionen Impfdosen an die Mitgliedsstaaten liefern, so der Kommissar.