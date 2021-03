EU-Kommissar: Brauchen „Sputnik V“ nicht

So meinte am Sonntag Binnenmarktkommissar Thierry Breton, dass die EU „absolut keinen Bedarf“ für „Sputnik V“ habe. Man könne bis Mitte Juli eine EU-weite Immunisierung mit Vakzinen aus europäischer Produktion erreichen, führte Breton dem Sender TF1 als Grund an. „Die Impfstoffe kommen, sie werden da sein“, versicherte der Kommissar. Zwischen März und Juni werde die EU zwischen 300 und 350 Millionen Impfdosen an die Mitgliedsstaaten liefern. Breton stellte ein ständig wachsendes Volumen der Lieferungen von 60 Millionen Dosen im März auf 100 Millionen im April und 120 Millionen im Mai in Aussicht. Inzwischen werde in 55 Werken in Europa Corona-Impfstoff hergestellt.