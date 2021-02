Slowakei kauft nun doch „Sputnik V“-Impfstoff

Matovic widersprach damit am Freitag einem formell gültigen Beschluss seiner eigenen Regierung. Die kleinste der vier Koalitionsparteien legte in einer Regierungssitzung am Donnerstagabend ihr Veto dagegen ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASR meldete. Damit dürfte „Sputnik V“ in der Slowakei eigentlich erst eingesetzt werden, wenn die europäische Arzneimittel-Agentur EMA eine - vom russischen Hersteller noch gar nicht beantragte - Zulassung erteilt hat.