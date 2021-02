Auch Tschechien will nun „Sputnik V“-Impfstoff

Auch Tschechien hat Interesse an dem russischen Coronavirus-Impfstoff „Sputnik V“ bekundet. Ministerpräsident Andrej Babis brach am Freitag zu einem Besuch in Budapest auf, um sich bei seinem Kollegen Viktor Orban über den dort geplanten Einsatz des Impfstoffs zu informieren. Ungarn hatte als erster EU-Staat eine Notfallzulassung für das Präparat erteilt.