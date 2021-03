Boxerbaby „Diego“ wurde Opfer von tödlichem Gift

Häufung von Fällen

Tierarzt Markus Scherfler entdeckte bei Diegos Vergiftung sofort Parallelen zum Tod eines zweiten Hundes in seiner Ordination, eines Australian Shepherd, der in den Traunauen in Auwiesen das Gift erwischt haben dürfte. Ähnliche Fälle wurden ihm zuletzt auch von einem Kollegen berichtet. „Da kann man schon von einer Häufung sprechen. Vergiftungen sehen wir in der Ordination immer wieder. Meist sind es Einzelfälle und hausgemacht, weil die Hunde daheim etwas erwischt haben.“