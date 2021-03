Senna-Kollege Johnny Dumfries mit 62 verstorben

Die Anteilnahme der Formel-1-Fans ist riesig. Johnny Dumfries war einer von ihnen. Er versuchte es in der Formel 1, hatte aber 1986 neben dem Superstar Ayrton Senna keine Chance, sich bei Lotus durchzusetzen. Seine beste Platzierung war ein fünfter Rang in Budapest. Nach 15 Rennen war für ihn Schluss in der Königskategorie. Nicht aber im Autosport.