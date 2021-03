Niantic bringt „Pikmin“ in die erweiterte Realität

Das bislang noch namenlose AR-Game soll der Debüttitel der im April 2018 von Niantic gegründeten Spieleschmiede Nianic Tokyo Studio sein und noch heuer weltweit veröffentlicht werden. Basierend auf dem Motto „Gehen macht Spaß“, soll es „den Menschen eine neue Erfahrung bieten, die sich von traditionellen Spielen unterscheidet“ und es Gamern mittels Augmented Reality ermöglichen, „die Welt so zu erleben, als ob die Pikmin heimlich um uns herum leben“, so ihr Schöpfer und „Super Mario“-Vater Shigeru Miyamoto in einer Mitteilung.