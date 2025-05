Washington-Attentat: Opfer hatte deutschen Pass

Am Mittwochabend (Ortszeit) waren nach Angaben des israelischen Außenministeriums Lischinsky und seine Freundin Sarah Lynn Milgrim, die ebenfalls für die israelische Botschaft in Washington arbeitete, in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt erschossen worden. Ein 30 Jahre alter Verdächtiger aus Chicago ist gefasst, er soll nach der Festnahme einen propalästinensischen Slogan („Free, free Palestine“) skandiert haben. Lischinsky und Milgrim waren nach Ministeriumsangaben Ortskräfte der Botschaft, also keine Diplomaten, gewesen.