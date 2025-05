Streit zu Weihnachten: „Ich bringe uns alle um!“

In diesem Zustand versuchte der Mann laut Staatsanwaltschaft seine Frau zur Herausgabe des Handys zu nötigen, um mit seiner Tochter zu telefonieren. Als die 58-Jährige ihn davon abhalten will, drückt er ihr den Ellbogen in den Rücken, packt sie am Hals und an ihren frisch operierten Arm. Als der gemeinsame Sohn dazwischen geht, fliegen die Fäuste. Daraufhin habe der Vater ein Messer aus der Küche geholt und gedroht, die Frau, seinen Sohn und auch sich selbst umzubringen. Kurz danach war er in die Türkei gereist und dort abgetaucht.