Weiter wechselhaft, aber: Wochenende bringt Sonne

Zeitweilige Schauer auch zum Wochenbeginn

Zu Wochenbeginn ist am Montag an der Alpennordseite mit zeitweiligen Regenschauern zu rechnen, während im Süden der Vormittag noch recht sonnig verläuft. Ab Mittag entstehen in ganz Österreich Quellwolken mit teils gewittrigen Schauern. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, örtlich auch lebhaft. Die Temperaturen reichen von fünf bis zwölf Grad in der Früh bis achtzehn bis dreiundzwanzig Grad am Nachmittag.