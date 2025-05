ÖBB kaufen alte Züge aus Deutschland zurück

Übernahme des 250. Cityjet-Zugs

Unabhängig davon haben die ÖBB am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie den 250. Cityjet-Zug vom Typ „Desiro ML“ von Siemens Mobility übernommen habe. Die erste Bestellung erfolgte 2010. Am Ende sollen 294 Züge dieses Typs in Betrieb genommen werden.