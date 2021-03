David Alaba setzt sich jetzt selbst eine Frist

Die „Bild“-Zeitung schreibt hingegen am Dienstag, dass die Sache doch noch nicht entschieden ist. Alaba habe demnach weiterhin die Option PSG auf dem Tisch liegen. Aber er bevorzuge lieber einen Spanien-Wechsel. Außerdem berichten die Deutschen von einer Entscheidungsfrist. „Alaba will sich in zwei Monaten entscheiden - vor der EM“, heißt es in der „Bild“