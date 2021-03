Schütze tötet zehn Menschen in US-Supermarkt

Ein Schütze hat am Montagnachmittag (Ortszeit) ein Blutbad in einem Supermarkt in einem Einkaufskomplex im US-Bundesstaat Colorado angerichtet. Zehn Menschen starben, nachdem sie von einer Kugel getroffen worden waren - unter den Opfern befindet sich auch ein Polizist. Dieser sei einer der ersten Beamten am Tatort gewesen, so die Exekutive. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden.