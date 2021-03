Linzer Unternehmerin: „Mich schreckt nichts mehr“

Von klein auf angepackt

Aufgewachsen ist die Unternehmerin in einem Gasthaus mit einer Landwirtschaft in Offenhausen, wo sie wie ihr großer Bruder von klein auf anpackte. Nach dem Wirtschafts-Studium in Linz begann sie als Personalassistentin im Landesverlag, wurde letztlich sogar Geschäftsführerin der Holding. 2003 stieg sie bei Emporia ein. 18 Jahre später sei sie „noch mutiger geworden“, meint sie: „Mich schreckt nichts mehr.“