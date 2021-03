Impfstoff-Verteilung: Berlin widerspricht Kurz

Die deutsche Bundesregierung kann die Kritik von Kanzler Sebastian Kurz an der ungleichen Impfstoff-Verteilung in der EU (siehe Video oben) nicht nachvollziehen. Berlin widerspricht der Version, wonach es zu Ungerechtigkeiten gekommen sei. Der Grund sei, dass Mitgliedsstaaten die ihnen zustehenden Mengen nicht vollumfänglich abnehmen, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin. In diesem Fall könnten andere Staaten diese Dosen aufkaufen. Kurz hatte zuvor von einem „Basar“ gesprochen und die Vermutung von Nebenabsprachen von Staaten mit Pharmafirmen geäußert. Slowenien und Bulgarien schlugen sich bereits auf die Seite des Bundeskanzlers.