Mutationen könnten positive Effekte „auffressen“

In Spanien wütete Pandemie auch im Sommer 2020

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass sich Sars-CoV-2 im Sommer tendenziell abschwächt. Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, hält das heuer allerdings für unwahrscheinlich. „Dass wir 2020 einen so entspannten Sommer hatten, hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass unsere Fallzahlen im Frühjahr unter einer kritischen Schwelle geblieben sind. Das ist inzwischen aber nicht mehr so“, sagte er kürzlich dem „Spiegel“. In Spanien etwa seien im Sommer die Fallzahlen nach einem Lockdown wieder gestiegen - trotz Hitze.