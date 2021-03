Leichter Rückgang bei Neuinfektionen

Laut Koordinationsstab des Landes wurden mit Montagmorgen 78 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind aktuell 1309 Personen im Burgenland an Covid-19 erkrakt. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle steigt auf 14811 an. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt im gesamten Burgenland derzeit 238,8. Im Bezirk Güssing wurde mit 291,8 die höchste Inzidenz gemeldet. Die niedrigste in Rust, die aktuell bei 0 liegt.