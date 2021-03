Wir haben schon mal mehr gelacht

Jetzt also die nächste Geschichte der Regierung. Die Nummer mit dem „Grünen Pass“ für Geimpfte. Da gibt es Für und Wider, aber egal. Das Projekt hat wieder das Potenzial zum Fiasko. Bevor sich die Regierungen der 27 EU-Mitgliedsländer mit neuen Einfällen beschäftigen, sollten sie die gründlich versemmelte Organisation der Impfstoffe in Ordnung bringen. Wenn beim angekündigten digitalen Impfpass nicht alle Länder mitmachen, bleibt das Unterfangen ziemlich sinnlos. Sonst können die Geimpften am Ende nur zwischen den drei Corona-Regionen innerhalb Österreichs reisen. Die ungeimpfte Mehrheit kann ohne Pass daheim bleiben.