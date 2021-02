„Stopp Corona“-App warnt nun grenzüberschreitend

Mittels Update kann die „Stopp Corona“-App nun auch grenzüberschreitend Kontakte aus elf weiteren EU-Ländern warnen. Mittlerweile ist die Hälfte der Tracing-Apps in der EU interoperabel und somit können sie untereinander die Warnungen austauschen. Der Ausbau erfolgt in mehreren Schritten nach Freigabe der EU-Kommission. Nun war Österreich an der Reihe, berichtete das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK), das die Entwicklung der App beauftragt hat.