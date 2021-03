Seewalchener entwickelten „Lift“ für Elektro-Bikes

Internationale Kunden

In Lenzing und in Seewalchen ist der Vier-Mann-Betrieb zu Hause, der mittlerweile Kunden in Österreich, Deutschland, in der Schweiz und in Italien versorgt. „Vereinzelt haben wir auch Bestellungen aus Taiwan, Spanien und den USA“, so Schwarz, der an der Fachhochschule Oberösterreich in Wels Mechatronik und Wirtschaft studierte. Über Freunde lernte der gebürtige Wilheringer Jürgen Schütz kennen, einen Surflehrer und „Freigeist“, wie ihn Schwarz beschreibt.