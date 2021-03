17 Verletzte durch einen Schneesturm auf der A 25

Dreistündige Sperre

Die Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Knoten Linz rund drei Stunden für den Verkehr gesperrt. In Fahrtrichtung Knoten Wels rund eine dreiviertel Stunde. Die Polizei leitete die Fahrzeuge bei Weißkirchen an der Traun von der Autobahn ab. Am Knoten Haid wurde der Verkehr über die West- und Innkreisautobahn umgeleitet.