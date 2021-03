Wie viele Stunden arbeiten Sie, Frau Brauner?

Wer in der Privatwirtschaft geschasst wird, kann schauen, wo er bleibt - in der Politik landet man in einem engmaschigen Auffangnetz, in dem auch die Geldscheine hängen bleiben. Bestes bzw. für den Steuerzahler schlechtestes Beispiel: Ex-Stadträtin Renate Brauner, die als Chefin des Büros für Daseinsvorsorge vor allem für ihr Dasein vorgesorgt hat. Wir hatten Fragen an sie. Etwa: Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie, Frau Brauner?