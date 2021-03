Queen feiert 95. Geburtstag auf Schloss Windsor

„Mini-Trooping“ statt „Trooping the Colour“: Schon 2020 wurde der britischen Königin Elizabeth II. in einer schlichten Zeremonie auf Schloss Windsor zu ihrem Geburtstag gewürdigt. Dies scheint sich zu ihrem 95. Geburtstag zu wiederholen: Erneut finden die Feierlichkeiten nicht in London statt, erwogen wird eine schlichte Zeremonie am Schloss Windsor.