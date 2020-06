Nur „Mini-Trooping“ zum 94. Geburtstag der Queen

„Mini-Trooping“ statt „Trooping the Colour“: Mit einer schlichten Zeremonie wurde der britischen Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor zu ihrem 94. Geburtstag gewürdigt. Statt der üblichen groß zelebrierten Militärparade in London gab es am Samstag angesichts der Corona-Pandemie nur einen kleinen Aufmarsch der Welsh Guards in roter Uniform und Bärenfellhut - unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln.